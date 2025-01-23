В Шереметьево у пассажира нашли предмет, похожий на гранату

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Сотрудники безопасности в Шереметьево при досмотре нашли у пассажира похожий на гранату предмет, пассажир доставлен в полицию, сообщает РИА Новости.
"Сегодня, 23 января 2025 г., при проведении досмотра на входе в пассажирский терминал В аэропорта Шереметьево сотрудники "Шереметьево Безопасность" выявили у пассажира предмет, похожий на боевую гранату... Выявленные запрещенные предметы были обследованы сотрудниками Росгвардии и полиции. Пассажир доставлен в отделение полиции", - сообщила авиагавань.
Происшествие не повлияло на работу аэропорта. Досмотр и обслуживание пассажиров на этом входе в целях безопасности были приостановлены в соответствии с действующими регламентами, но проход в терминал осуществлялся без сбоев через другие входы.