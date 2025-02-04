В шведском Эребру произошла стрельба в районе школы - есть раненые

Полиция Швеции проводит спецоперацию из-за стрельбы в районе школы в городе Эребру. На данный момент правоохранители сообщают о пяти пострадавших.

На месте действуют спасатели и сотрудники скорой помощи. Полиция рекомендует не покидать дома и не приближаться к району учебного заведения.

По данным местных СМИ, стрельбу из автоматического оружия открыл неизвестный злоумышленник в камуфляжной одежде. Есть сообщения, что он покончил с собой. По другим данным, его ликвидировали полицейские. Мотивы его поступка устанавливаются. Идет поиск возможных сообщников.