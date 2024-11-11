В Швеции готовят кладбища на случай войны

Швеция выбрала единственно верный способ подготовиться к войне с Россией. Как сообщает Associated Press, для этого правительство решило увеличить площадь земельных участков под кладбища. Например, похоронная ассоциация Гетеборга пытается приобрести не менее 10 акров земли, чтобы в случае войны срочно захоранивать там около 30 тысяч погибших. Но даже нормально закопаться у шведов получится не скоро. Процесс утверждения и строительства кладбищ, как информирует агентство, растянется на длительное время, и его завершение может занять около десяти лет.