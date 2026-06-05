В Швеции появятся спецтюрьмы для детей с 13 лет, совершивших тяжкие преступления

В Швеции создаются специальные тюрьмы для детей от 13 лет. Предполагается, что туда будут помещать тех, кто совершил тяжкие преступления и приговорен к длительным срокам заключения.

В стране получил распространение специфический и по-своему уникальный вид преступлений: банды нанимают подростков для совершения убийств и терактов.

Например, бросить гранату в окно некоей лавки или кафе, чтобы наказать нежелающего платить бизнесмена, стоит около тысячи евро.