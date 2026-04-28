В Швеции проходят учения с участием военных НАТО и Украины

В Швеции проходят крупнейшие национальные учения "Аврора-26". В них принимают участие 18 тыс. военнослужащих Вооруженных сил страны, а также военные стран НАТО. Задействованы и представители Украины.

Маневры направлены на защиту как территории Швеции, так и альянса, а также на укрепление обороны стратегически важных районов.