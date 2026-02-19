В центре внимания западных СМИ остаются трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Уже факт их проведения на швейцарской земле местное издание Die Weltwoche называет проблеском надежды, намекая на былой нейтралитет принимающей страны.

Издание признает, что исход дискуссий пока не известен, но переговоры характеризует как "дипломатический успех", который "вселяет надежду, что дни этой злополучной войны сочтены".