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В Швейцарии шокированы новой импортной пошлиной от Вашингтона

В Швейцарии заявили, что не понимают, чего от нее хотят Соединенные Штаты. Там шокированы новой импортной пошлиной от Вашингтона. Швейцарские товары американцы будут облагать тарифом в 39 %.

Введенный тариф "значительно отличается от проекта совместного заявления", и Берн продолжит пытаться заключить сделку о снижении пошлин.

Напомним, ранее Трамп значительно повысил торговые пошлины для Канады, Лаоса, Мьянмы, ЮАР и еще ряда стран.

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