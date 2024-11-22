В Швейцарии ужесточают доступ к защитному статусу для беженцев из Украины

Швейцария ужесточает доступ к защитному статусу для беженцев из Украины - власти отклоняют все больше ходатайств о предоставлении защитного статуса. Он дает право на пребывание в стране и получение помощи от государства.

В прошлом году было одобрено только 87 % запросов на получение статуса, в то время как в 2022 году - около 99 %, в 2023-м - почти 95 %. Процедура подачи заявлений осложнилась и вместо 15-20 дней теперь занимает 80. При этом претенденты должны предоставить доказательства того, что проживали во время начала конфликта на территории Украины.