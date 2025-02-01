В Сирии назвали сроки переходного периода до выборов. Сколько он займет?

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Переходный период в Сирии до момента проведения выборов продлится в течение четырех-пяти лет. Об этом Ахмед аш-Шараа заявил телеканалу Syria TV в своем первом интервью на посту президента республики на переходный период, пишет ТАСС.

"По моей оценке, этот период до выборов займет примерно 4-5 лет", - сказал он, уточнив, что для воплощения в жизнь намеченных шагов необходимо восстановить "широкую инфраструктуру", на что "потребуется время".

29 января на встрече представителей новых сирийских властей с руководителями действовавших на территории страны вооруженных формирований было объявлено, что аш-Шараа будет выполнять обязанности президента Сирии в переходный период. В своем первом обращении к гражданам аш-Шараа объявил о создании комитета для подготовки к проведению в стране национального диалога, после которого, согласно намеченному плану, будет опубликована конституционная декларация. Этот документ должен стать правовой основой на переходный период.