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В Сирии официально назначили президента на переходный период

В Сирии официально назначили президента на переходный период. Им стал глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмед аль-Шараа.

Он исполнял обязанности фактического руководителя страны с декабря 2024 года. Теперь должен сформировать временный законодательный совет, который будет действовать до принятия новой конституции. А до утверждения этого будет действовать временный законодательный совет.

Старый парламент прекратил работу. Распущены армия и все службы безопасности. Сам аль-Шараа ранее заявлял, на организацию выборов в Сирии может уйти около четырех лет, поскольку для голосования необходимо провести перепись населения.

Сирия