В Сирии официально назначили президента на переходный период. Им стал глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмед аль-Шараа.

Он исполнял обязанности фактического руководителя страны с декабря 2024 года. Теперь должен сформировать временный законодательный совет, который будет действовать до принятия новой конституции. А до утверждения этого будет действовать временный законодательный совет.