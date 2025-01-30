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В Сирии официально назначили президента на переходный период
В Сирии официально назначили президента на переходный период. Им стал глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмед аль-Шараа.
Он исполнял обязанности фактического руководителя страны с декабря 2024 года. Теперь должен сформировать временный законодательный совет, который будет действовать до принятия новой конституции. А до утверждения этого будет действовать временный законодательный совет.
Старый парламент прекратил работу. Распущены армия и все службы безопасности. Сам аль-Шараа ранее заявлял, на организацию выборов в Сирии может уйти около четырех лет, поскольку для голосования необходимо провести перепись населения.