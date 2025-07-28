В Сирии первые после смены власти выборы пройдут в сентябре

Сирия готовится к первым парламентским выборам после смены власти. Как сообщил глава верховной комиссии по выборам Мухаммед Таха аль-Ахмед, голосование в Народный совет планируется провести с 15 по 20 сентября.

В новом парламенте станет больше депутатов - их будет 210. Треть - это 70 человек - назначит сам президент. Также в выборах не смогут принять участие кандидаты, оказывающие поддержку преступным группам или содействующие разжиганию межконфессиональной или этнической розни.