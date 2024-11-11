В Сирии проходят массовые аресты бывших военнослужащих армии Асада

Как подчеркивают в организации, в настоящее время доступ к арестованным закрыт, а их судьба остается неизвестной. Не исключается, что их пытали или даже убили. Аналогичная ситуация наблюдается во многих городах страны. Добавим, что после прихода к власти новое правительство Сирии освободило из тюрем много боевиков ИГИЛ.