3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
В Сирии проходят массовые аресты бывших военнослужащих армии Асада
Новые власти Сирии проводят массовые аресты бывших военнослужащих армии Асада. Как сообщает местный центр мониторинга за соблюдением прав человека, на данный момент известно о задержании свыше 500 мирных жителей города Хомс, включая бывших офицеров сирийских вооруженных сил.
Как подчеркивают в организации, в настоящее время доступ к арестованным закрыт, а их судьба остается неизвестной. Не исключается, что их пытали или даже убили. Аналогичная ситуация наблюдается во многих городах страны. Добавим, что после прихода к власти новое правительство Сирии освободило из тюрем много боевиков ИГИЛ.
Президент
Все
Лукашенко: Праздник Рождества вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию
Наталья Эйсмонт: Никаких извинений Президент Беларуси Зеленскому не приносил
Новогоднее обращение, метро, разговор на тему выборов и работы в регионах. Итоги недели Президента
Президент Беларуси поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500
Политика
Все
Общество
Все
Минские соглашения: во Дворце Независимости - вся правящая элита. Кто упустил шанс на мир в 2015-м
Политика официального Таллинна антиэстонская и вредит жителям - главный редактор Rubaltic.ru
Как проходят испытания пожарных машин в Беларуси
Партизанский Дед Мороз на всю зиму поселился в мемориальном комплексе "Хованщина"
В мире
Все
Мощное землетрясение в Китае. Стихия затронула более 100 млн человек
"Абсолютно необходимо". Трамп неотступно намерен включить Гренландию в состав США
Жители Литвы хотят перемен: Впервые мафиозная семейка Ландсбергисов проиграла борьбу за влияние
Зенский перешел на мат, обвиняя Запад в недостаточной помощи
Регионы
Все
Происшествия
Все