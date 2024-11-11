ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Сирии проходят массовые аресты бывших военнослужащих армии Асада

Новые власти Сирии проводят массовые аресты бывших военнослужащих армии Асада. Как сообщает местный центр мониторинга за соблюдением прав человека, на данный момент известно о задержании свыше 500 мирных жителей города Хомс, включая бывших офицеров сирийских вооруженных сил.

Как подчеркивают в организации, в настоящее время доступ к арестованным закрыт, а их судьба остается неизвестной. Не исключается, что их пытали или даже убили. Аналогичная ситуация наблюдается во многих городах страны. Добавим, что после прихода к власти новое правительство Сирии освободило из тюрем много боевиков ИГИЛ.

Сирия

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все