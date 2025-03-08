В Сирии радикалы-исламисты проводят казни алавитов, поднявших восстание против них

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Сирийские власти подавили восстание алавитов в прибрежных регионах страны. Несколько дней тому назад представители этой религиозно-этнической общины выступили против насилия со стороны радикалов-исламистов, контролирующих восток страны.

В ответ к побережью были переброшены дополнительные вооруженные подразделения группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Довольно быстро подавив вооруженное сопротивление, исламисты взялись за резню мирного населения. Обеспокоенность этими трагическими событиями уже выразила ООН.

Стефан Дюжаррик, официальный представитель Генерального секретаря ООН:

"Что касается Ближнего Востока, то Генеральный секретарь крайне обеспокоен столкновениями в прибрежных районах Сирии, включая сообщения о внесудебных казнях и жертвах среди гражданского населения. Генеральный секретарь решительно осуждает любое насилие в Сирии и призывает стороны защитить мирных жителей и прекратить боевые действия. Генеральный секретарь встревожен риском эскалации напряженности между общинами в Сирии, поскольку примирение и мирный политический переход должны быть приоритетом".

Сейчас бессудные казни алавитов продолжаются. Сообщают, что исламисты убивают без разбора стариков, женщин и детей. Взрослых мужчин истребляют поголовно. Пока известно о гибели почти 2 тыс. человек. Алавиты находят спасение на территории российских военных баз, в частности, в Латакии.