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В Словакии 60 тыс. человек вышли на митинг с требованием отставки Фицо

В очередной раз Запад пытается претворить в жизнь сценарий цветной революции. На этот раз взялись за Словакию.

Организаторы из проукраинской НПО "Мир Украине" вывели на улицы Братиславы 60 тыс. человек с требованием отставки Фицо и прекращения сотрудничества с Россией. Всего антиправительственные акции прошли в 20 городах. Премьер страны обвинил оппозиционную партию "Прогрессивная Словакия" в подготовке к госперевороту по украинскому сценарию и сообщил, что готовится выдворение из страны иностранных инструкторов, которые работают над дестабилизацией обстановки.

По словам Фицо, силовые органы республики примут серьезные меры предосторожности для недопущения госпереворота.

Роберт ФицоСловакиямитинги