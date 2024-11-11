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В Словакии заявили о готовности принять у себя мирные переговоры по Украине

Мирные переговоры по Украине готова гостеприимно принять у себя Словакия. Об этом написал в Facebook премьер-министр республики Роберт Фицо.

По его словам, украинское политическое руководство тащит свою страну к катастрофе, так как переговорная позиция Киева с каждым днем все хуже.

Фицо также высказался по поводу ситуации с поставками газа в Европу через Украину, который киевский режим прекратит в конце года, когда истекает срок действия текущего контракта. В этом случае Словакия лишится дохода в 500 млн евро в год за транзит. Эти деньги, по словам Фицо, Зеленский предлагал выплатить Словакии, если она поддержит вступление Украины в НАТО. Однако от коррупционного предложения тот отказался.

Как заявил Фицо, Словакия рассмотрит возможность введения ответных мер против Украины, если та прекратит транзит. Он не исключает возможность прекращения энергопоставок Киеву.

Фото ТАСС

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