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В Словении исчезла бронзовая статуя, установленная в честь супруги Трампа

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Фото: © AP Photo

Бронзовая статуя супруги президента США Дональда Трампа Меланьи, которую установили в Словении, исчезла, полиция начала расследование инцидента, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство напоминает, что изначально в родном городе Меланьи Севнице установили деревянную статую в ее честь. Позднее статуя была повреждена в результате пожара, и в 2020 году была изготовлена ее бронзовая копия.

"По данным полиции и автора бронзовой статуи, американского скульптора Брэда Дауни, статую отпилили до щиколоток и увезли", - сообщает Франс Пресс.

Отмечается, что бронзовая статуя Меланьи Трамп находилась на частной территории, отгороженной забором.

"О краже сообщили 13 мая, и сотрудники полиции немедленно выехали на место преступления и начали расследование", - сообщила в четверг агентству Франс Пресс пресс-секретарь полиции Аленка Дреник Рангус.

статуяСловенияМелания Трамп

© AP Photo