В случае кризиса Эстония не сможет прокормить 90 % граждан

Эстонский Госконтроль утверждает, что в случае масштабного кризиса 90 % жителей страны останутся без продуктов питания и питьевой воды. Государственный продовольственный резерв Эстонии способен обеспечить едой и водой лишь каждого десятого.

Ранее руководитель Центра государственных резервов республики также сообщал, что в случае продовольственно-экономического коллапса государство сможет снабжать граждан продуктами питания только неделю. 

