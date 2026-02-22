3.73 BYN
В случае кризиса Эстония не сможет прокормить 90 % граждан
Автор:Редакция news.by
Эстонский Госконтроль утверждает, что в случае масштабного кризиса 90 % жителей страны останутся без продуктов питания и питьевой воды. Государственный продовольственный резерв Эстонии способен обеспечить едой и водой лишь каждого десятого.
Ранее руководитель Центра государственных резервов республики также сообщал, что в случае продовольственно-экономического коллапса государство сможет снабжать граждан продуктами питания только неделю.