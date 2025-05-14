В Софии из-за забастовки не работает общественный наземный транспорт

Из-за случившейся забастовки работников в столице Болгарии Софии перестал ходить наземный общественный транспорт. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Трамваи, троллейбусы и автобусы 14 мая остались в своих депо и гаражах. Единственным доступным общественным транспортом в Софии на данный момент является метро. Кроме того, из-за забастовки работников транспорта были отменены учебные занятия в городских школах.

Участники протеста настаивают на повышении заработной платы на 15%. В настоящее время зарплата водителей общественного транспорта с учетом высокой нагрузки не привлекает молодежь, в связи с чем в отрасли отмечается серьезная нехватка квалифицированных кадров, а водители не получают необходимого вознаграждения за переработку.

Министр финансов Болгарии Теменужка Петкова, комментируя акцию протеста, возложила ответственность за решение проблем с зарплатами столичных транспортников на градоначальника Васила Терзиева.

"Обязанность мэра Софии - предпринять необходимые действия, чтобы определить и обеспечить финансирование денежного вознаграждения работников городского транспорта. Мэр, если захочет, может изменить параметры городского бюджета и найти необходимые средства. Необходимо провести переговоры", - указала министр.