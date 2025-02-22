В Софии прошла массовая акция против введения в Болгарии единой европейской валюты

Скриншот видео ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3ebe950-f329-4201-9183-d2c9e8a173df/conversions/1dbd8f05-ac40-4030-8f4c-1587026f8917-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3ebe950-f329-4201-9183-d2c9e8a173df/conversions/1dbd8f05-ac40-4030-8f4c-1587026f8917-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3ebe950-f329-4201-9183-d2c9e8a173df/conversions/1dbd8f05-ac40-4030-8f4c-1587026f8917-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3ebe950-f329-4201-9183-d2c9e8a173df/conversions/1dbd8f05-ac40-4030-8f4c-1587026f8917-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот видео ТАСС

Массовая акция против введения в Болгарии единой европейской валюты прошла в Софии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, организатором манифестации, которая на несколько часов блокировала движение в центре болгарской столицы и привела к столкновениям между участниками протеста и полицией, стала партия "Возрождение".

"Мы боремся в защиту болгарского лева и против введения в Болгарии евро. Мы протестуем против насильственного включения Болгарии в еврозону, 604 тыс. человек выступили в поддержку проведения референдума о введении евро, но парламент эту инициативу не поддержал. Продажная шайка хочет ввести Болгарию в еврозону, несмотря на отрицательное мнение 80% болгарского народа. Мы этого не допустим и будем протестовать, нам не оставили другого выбора", - заявил лидер "Возрождения" Костадин Костадинов. Он сообщил, что очередная акция пройдет в среду, 26 февраля, перед зданием парламента.

Манифестация началась перед зданием Болгарского народного банка (БНБ) с участием более тысячи человек, после чего состоялся спонтанный марш к зданию представительства Европейского парламента и Еврокомиссии, которое забросали яйцами и краской, часть протестующих использовала пиротехнику, также была предпринята попытка поджечь входную дверь здания, но огонь был быстро потушен. Протест завершился перед зданием правительства, где участники акции исполнили государственный гимн.

Заместитель директора софийской полиции Стефан Иванов сообщил, что в результате столкновений протестующих с полицией пострадали около 10 сотрудников правоохранительных органов, 6 человек задержаны.

Правительство Болгарии осудило акцию партии "Возрождение", подчеркнув, что протесты должны носить мирный характер.