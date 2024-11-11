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В соцсетях подсчитали: Байден 40 % своего президентского срока провел в отпуске

Президент США Джо Байден 40 % президентского срока провел в отпуске. Это подсчитали пользователи соцсетей.

Но, правда, с такими результатами не согласился Илон Маск - он уверен, что Сонный Джо почти все время у власти потратил на отдых. "На самом деле, около 100 %", - написал бизнесмен в соцсети Х.

Кстати, в последний отпуск в роли президента семья Байдена отправилась на Виргинские острова.

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