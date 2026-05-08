В США будут отзывать паспорта у должников по алиментам

Госдепартамент США начинает отзывать паспорта у граждан, имеющих значительную задолженность по алиментам. Мера впервые будет применяться не только при подаче заявления на продление документа, но и в отношении действующих паспортов.

Первыми под действие программы попадут около 2,7 тыс. человек, чья задолженность превышает 100 тыс. долларов. Затем механизм коснется всех родителей, задолжавших более 2,5 тыс. долларов по алиментам. Точное число граждан с задолженностью выше установленного порога пока не известно, поскольку данные еще собирают по штатам.