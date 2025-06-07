В США будут развивать сверхзвуковую авиацию

За всю историю гражданского авиастроения пассажирские перевозки осуществлялись только на двух сверхзвуковых авиалайнерах: на советском Ту-144 и на "Конкорде". От его коммерческой эксплуатации отказались в 2003 году по соображениям безопасности после катастрофы в 2000 году, в результате которой погибли 113 человек.