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В США будут штрафовать нелегальных мигрантов за отказ покинуть страну

Белый дом вспоминает о своих невыполненных обещаниях. Трамп решил снова взяться за нелегалов.

В США планируют ввести штраф почти в 1 тыс. долларов в день за отказ покинуть страну после вынесения решения о депортации. Если же денег у беженца не найдется, то платой станет его имущество.

Reuters сообщает, что власти намерены вводить взыскания задним числом за прошедшие 5 лет, что может грозить штрафами в размере более миллиона долларов.

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