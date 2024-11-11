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В мире
В США бьют тревогу из-за птичьего гриппа: в Калифорнии введен режим ЧС
5 часов назад
птичий грипп
Президент
Все
Лукашенко об ОАЭ: Первые шаги Беларуси в TikTok начинались отсюда
4 часа назад
Лукашенко на встрече с министром инвестиций ОАЭ подтвердил интерес к сотрудничеству в сфере ИИ
4 часа назад
Президент Беларуси встретился с министром инвестиций ОАЭ
4 часа назад
"Предприятие завтрашнего дня". Лукашенко поздравил ОАО "Пеленг" с 50-летием со дня образования
13 часов назад
Политика
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МИД Беларуси сожалеет в связи с тем, что Польша выбрала путь эскалации ситуации в Европе
2 часа назад
Когда в ЦИК запланировали заседание по регистрации кандидатов в Президенты Беларуси
18.12.2024
12:38
После переговоров Беларусь и Оман подписали документы о сотрудничестве
18.12.2024
08:49
Миссия наблюдателей от СНГ начинает работу на выборах Президента Беларуси 18 декабря
18.12.2024
08:20
Определены места для проведения предвыборной агитации в Минске
17.12.2024
18:08
Общество
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Изящество, грация, элегантность. Областной новогодний бал собрал в Гомеле талантливую молодежь
1 час назад
Крутой об акции "Наши дети": Хочется помогать и дарить подарки
1 час назад
Почти 100 Снегурочек и Дедов Морозов прошли по улицам Дзержинска и зажгли главную елку города
2 часа назад
Министр здравоохранения приехал в гости к пациентам Республиканской детской больницы медреабилитации
4 часа назад
Экономика
Все
Цены на пике. Рынок недвижимости в Беларуси побил десятилетний рекорд
11 часов назад
Новый механизм поддержки инвестпроектов заработает в Беларуси - особые условия малому бизнесу
11 часов назад
Оставят ли социальную направленность бюджета в Беларуси в 2025 году
21 час назад
Какой уровень инфляции запланирован в Беларуси на 2025 год, рассказала замминистра экономики
22 часа назад
Реконструкция РНПЦ и создание станций обезжелезивания - на что еще направят госбюджет в 2025 году
22 часа назад
В мире
Все
Безопасность, "Орешник", ядерная доктрина и переговоры. Главное из пресс-конференции Путина
1 час назад
Довели народ до ручки: в Молдове протестующие требуют увеличения зарплат и господдержки экономики
3 часа назад
ЕК выделит Украине более 18 млрд евро из прибыли от замороженных активов России
3 часа назад
В Эстонии одобрен запрет жителям участвовать в мероприятиях на территории Беларуси и России
4 часа назад
Регионы
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Вопросы национальной и информационной безопасности обсудили на диалоговой площадке в Минском районе
13.12.2024
14:40
Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Происшествия
Все
Суд арестовал капитана танкера "Волгонефть-212"
3 часа назад
Российская телеведущая и модель Светлана Савицкая погибла в Париже
11 часов назад
Самолет Ан-2, перевозивший на борту коммерческий груз, пропал с радаров
14 часов назад
Забивал сваи и подорвался - видимо, отбойный молоток попал в газопровод
21 час назад
Кругозор
Все
Куда поехать на Новый год 2025: топ-5 стран для праздничных каникул
16.12.2024
15:00
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Весы будут решать бытовые вопросы, а Водолеи - наследственные
16.12.2024
08:00
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13.12.2024
14:04
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11.12.2024
15:25
Что подарить на Новый год: 60+ действительно классных идей на любой вкус и кошелек
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