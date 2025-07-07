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В США число голодающих выросло почти в 2 раза

В США резко выросла доля голодающих взрослых. Местные СМИ сообщают, что в мае более 15,5 % совершеннолетних американцев столкнулись с нехваткой продовольствия. Этот показатель почти в 2 раза превышает процент голодающих в США в 2021-м.

К примеру, в Филадельфии за 3 года пользователей продовольственных банков стало на 120 % больше.

Ситуация вскоре может ухудшиться, так как власти США приняли решение о сокращении продовольственных пособий.

голодпродовольственная безопасность