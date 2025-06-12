В США число задержанных нелегалов достигло почти 55 тыс. человек

В США продолжаются протесты. Для реагирования на акции в Лос-Анджелес прибудут около 700 морпехов. Кроме того, в город было направлено более 4 тысяч нацгвардейцев.

За 2 часа до наступления комендантского часа здесь состоялся очередной марш протеста. Против демонстрантов направили конные отряды полиции и применили светошумовые гранаты.

Сутками ранее за нарушения комендантского часа было задержано около 500 участников акций.

Волна протестов против жесткой миграционной политики администрации Трампа уже охватила города в 10 штатах и в столице страны - Вашингтоне. Акции проходят в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Бостоне, Филадельфии, Лас-Вегасе и других крупных американских городах.

На выходных запланировано проведение протестных маршей в более чем 1500 городах. Они совпадут по времени с грандиозным военным парадом в Вашингтоне и днем рождения Трампа.