В США два самолета чудом избежали столкновения

Пассажирский самолет едва не столкнулся с частным джетом в США. Пилот при заходе на посадку в последний момент был вынужден резко взлететь и уйти на второй круг, так как частное воздушное судно, которое выруливало на взлетно-посадочную полосу, перегородило ему путь.