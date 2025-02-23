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В США два самолета чудом избежали столкновения

Пассажирский самолет едва не столкнулся с частным джетом в США. Пилот при заходе на посадку в последний момент был вынужден резко взлететь и уйти на второй круг, так как частное воздушное судно, которое выруливало на взлетно-посадочную полосу, перегородило ему путь.

К счастью, чуть позже самолету удалось удачно сесть. Ведется расследование.

Ранее глава Минтранспорта США на фоне двух авиакатастроф заявил, что некоторые системы управления воздушным транспортом в стране не менялись со Второй мировой войны.

СШАсамолет