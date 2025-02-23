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В США два самолета чудом избежали столкновения
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e109dfe-129f-41ec-9fc9-41d03bf736df/b9e0a73b-088f-4867-a55e-a115d90eec4c.jpg2025-02-26T05:57:17.000000Z00
Пассажирский самолет едва не столкнулся с частным джетом в США. Пилот при заходе на посадку в последний момент был вынужден резко взлететь и уйти на второй круг, так как частное воздушное судно, которое выруливало на взлетно-посадочную полосу, перегородило ему путь.
К счастью, чуть позже самолету удалось удачно сесть. Ведется расследование.
Ранее глава Минтранспорта США на фоне двух авиакатастроф заявил, что некоторые системы управления воздушным транспортом в стране не менялись со Второй мировой войны.