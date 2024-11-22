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В США готовятся к проведению инаугурации Дональда Трампа - возведут 48 км временного ограждения
Вашингтон готовится к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Для обеспечения безопасности будет привлечено 25 тыс. сотрудников правоохранительных органов, возведено 48 км высокого временного ограждения и созданы контрольно-пропускные пункты для пропуска сотен тысяч зрителей.
Значительная часть центра Вашингтона - от Белого дома до Капитолия - будет закрыта для движения транспортных средств, въезды будут заблокированы бетонными заграждениями, мусоровозами и другими тяжелыми предметами. Сама инаугурация состоится 20 января на ступенях Капитолия.
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