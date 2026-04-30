В США летучие пикеты собирают тысячи недовольных подорожанием бензина

В США ширится волна протестов нового типа: у заправочных станций собираются десятки людей с плакатами и транспарантами. Проводить большие митинги в стране сложно, это требует поездок на автомобилях, а денег на это как раз и не хватает. Поэтому летучие пикеты проводятся по графику у разных станций людьми, которые живут рядом.