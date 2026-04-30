3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
В США летучие пикеты собирают тысячи недовольных подорожанием бензина
В США ширится волна протестов нового типа: у заправочных станций собираются десятки людей с плакатами и транспарантами. Проводить большие митинги в стране сложно, это требует поездок на автомобилях, а денег на это как раз и не хватает. Поэтому летучие пикеты проводятся по графику у разных станций людьми, которые живут рядом.
Например, такие акции протеста имели место в штате Мичиган. Стоимость бензина в Штатах почти достигла максимумов, которые наблюдались в период ковидных карантинов: цена галлона - выше 4 долларов.
Учитывая, что сегодня баррель нефти сорта Brent стоит 122 доллара, следует ждать дальнейшего подорожания топлива.
Открытие Ормузского пролива, который, к слову, глава Белого дома в своей соцсети переименовал в пролив Трампа, пока не ожидается.