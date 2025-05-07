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В США новый праздник. Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провозгласить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Об этом говорится в прокламации американского лидера, распространенной пресс-службой Белого дома, информирует ТАСС.
Трамп отметил "победу союзников над национал-социализмом и фашизмом" и напомнил о том, что потери США во Второй мировой составили порядка 250 тыс. человек.
"Если бы не эта жертва со стороны американских солдат, войну было бы не выиграть, и наш мир сегодня выглядел бы совсем иначе", - сказал Трамп. Он также подчеркнул, что США "чтят память каждого, кто принес себя в жертву ради своей страны, свободы и выживания Западной цивилизации".
"Миллионы бессмысленно потерянных жизней служат напоминанием о том, почему мы должны добиваться мира посредством силы. Я остаюсь привержен тому, чтобы положить конец долгим годам бесконечных зарубежных войн и предотвратить новые потери", - заявил лидер США.
2 мая Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что провозгласит 11 ноября и 8 мая в США днями победы в Первой и Второй мировых войнах.