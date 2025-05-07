В США новый праздник. Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провозгласить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Об этом говорится в прокламации американского лидера, распространенной пресс-службой Белого дома, информирует ТАСС.

Трамп отметил "победу союзников над национал-социализмом и фашизмом" и напомнил о том, что потери США во Второй мировой составили порядка 250 тыс. человек.

"Если бы не эта жертва со стороны американских солдат, войну было бы не выиграть, и наш мир сегодня выглядел бы совсем иначе", - сказал Трамп. Он также подчеркнул, что США "чтят память каждого, кто принес себя в жертву ради своей страны, свободы и выживания Западной цивилизации".

"Миллионы бессмысленно потерянных жизней служат напоминанием о том, почему мы должны добиваться мира посредством силы. Я остаюсь привержен тому, чтобы положить конец долгим годам бесконечных зарубежных войн и предотвратить новые потери", - заявил лидер США.