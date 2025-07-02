В США обязали Google выплатить 314 млн долларов за незаконный сбор данных

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Жюри присяжных в штате Калифорния обязало американскую корпорацию Google выплатить 314 млн долларов по коллективному иску об использовании мобильных данных устройств на базе Android без ведома пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Иск был подан в 2019 году. Сторона обвинения утверждала, что Google незаконно использовал мобильный интернет-трафик обладателей устройств Android для сбора информации, которая затем "применялась в корпоративных интересах", в том числе при размещении таргетированной рекламы.