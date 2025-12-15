3.72 BYN
В США освобожден подозреваемый в стрельбе в университете Брауна
Автор:Редакция news.by
24-летний Бенджамин Эриксон, ранее задержанный в связи с массовой стрельбой в американском университете Брауна, был освобожден из-под стражи.
В полиции заявили, что у них были доказательства, но их оказалось недостаточно для предъявления обвинения. Теперь улики, как отмечается, указывают в другом направлении, однако на данный момент больше подозреваемых у органов правопорядка нет. Стрелок все еще находится на свободе.
Вечером 13 декабря неизвестный открыл огонь по студентам в Брауновском университете. В результате нападения погибли двое, в том числе студент из Узбекистана, пострадали 9 человек.
Фото: РИА Новости