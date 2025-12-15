В США освобожден подозреваемый в стрельбе в университете Брауна

В полиции заявили, что у них были доказательства, но их оказалось недостаточно для предъявления обвинения. Теперь улики, как отмечается, указывают в другом направлении, однако на данный момент больше подозреваемых у органов правопорядка нет. Стрелок все еще находится на свободе.