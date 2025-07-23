В США переход на электромобили откладывается

Мировые производители Honda, Nissan, Volvo, Mercedes-Benz и Stellantis сократили, а некоторые вовсе отменили программы по выпуску электромобилей в США. Одна из главных причин - политика администрации Трампа. Для автомобильных гигантов, вопреки прогнозам Белого дома, она несет негативные последствия в виде усложнения цепочек поставок и низкой инвестиционной поддержки.

Проблемы коснулись и пионера американской электромобильной отрасли. Tesla до сих пор не может представить Model 2, которую обещала показать еще в 2024 году.



В связи с нарастающими проблемами автомобильного рынка США, аналитики снизили свой прогноз к 2030-му относительно продаж электроавто в Соединенных Штатах сразу на 46 %.