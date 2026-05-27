В США планируют отдать частному бизнесу оружейный плутоний из боеголовок эпохи холодной войны.

Как пишет The New York Times, Минэнерго США ведет переговоры с пятью фирмами о передаче более 50 т в качестве сырья для нового поколения ядерных реакторов.

Такой подход, как ожидается, поможет частично закрыть дефицит топлива для атомной энергетики и сократить зависимость страны от зарубежных поставок.

Инициатива уже вызвала обеспокоенность среди экспертов по нераспространению ядерного оружия, поскольку плутоний потенциально может быть применен в военных целях.

