В США планируют отдать частному бизнесу оружейный плутоний
Автор:Редакция news.by
В США планируют отдать частному бизнесу оружейный плутоний из боеголовок эпохи холодной войны.
Как пишет The New York Times, Минэнерго США ведет переговоры с пятью фирмами о передаче более 50 т в качестве сырья для нового поколения ядерных реакторов.
Такой подход, как ожидается, поможет частично закрыть дефицит топлива для атомной энергетики и сократить зависимость страны от зарубежных поставок.
Инициатива уже вызвала обеспокоенность среди экспертов по нераспространению ядерного оружия, поскольку плутоний потенциально может быть применен в военных целях.