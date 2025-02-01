Большое выселение народов. В США продолжается самая массовая депортация. И если кто-то из нелегалов прячется от облав миграционных служб, другие, наоборот, решили выплеснуть свое недовольство на улицы. Волна мигрантских демонстраций захлестнула Аризону и Калифорнию. В городе Окснард протестующие заблокировали дороги и развесили иностранные флаги. Все они выступают против иммиграционной и таможенной полиции Штатов. Акции сопровождаются оскорбительными лозунгами в адрес администрации США. Напомним, в список "на депортацию" попали почти полтора миллиона человек.