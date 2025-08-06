В США пытаются создать искусственное солнце: что это и зачем оно нужно?

Фото: istockphoto news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af555161-92c3-4d61-b695-24d160e972d1/conversions/70938c50-9f44-481a-86fe-9a02d2e891cc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af555161-92c3-4d61-b695-24d160e972d1/conversions/70938c50-9f44-481a-86fe-9a02d2e891cc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af555161-92c3-4d61-b695-24d160e972d1/conversions/70938c50-9f44-481a-86fe-9a02d2e891cc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af555161-92c3-4d61-b695-24d160e972d1/conversions/70938c50-9f44-481a-86fe-9a02d2e891cc-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: istockphoto

Trump Media & Technology Group сообщила о слиянии с TAE Technologies. Сделка стоимостью 6 млрд долларов, по словам компании, откроет путь к доминированию США в области искусственного интеллекта. Компания ищет место для строительства первой в мире промышленной термоядерной электростанции.

Для реализации проекта необходимо получить соответствующие разрешения. Это слияние стало первым в истории публичным объединением компаний, занимающихся термоядерным синтезом.

Президент США Дональд Трамп берет под свой контроль развитие термоядерной энергетики в США. После слияния TAE Technologies фактически получает покровительство Белого дома и вступает в глобальную технологическую гонку.

Девин Нуньес, директор Trump Media & Technology Group:

"Мы хотим заниматься ядерным синтезом, потому что он, открытый около 75 лет назад, является настоящим святым граалем. Наука не стоит на месте, и в компании, с которой мы объединяемся, работают лучшие специалисты. По Америке таких специалистов много. Имеется 1,6 тыс. патентов, насчитываются 400 ученых, множество из них удостоены наград".

Если современная ядерная электростанция функционирует по принципу расщепления атомов (для работы необходимо ядерное топливо, которое в последствии оставляет радиоактивные отходы), то с термоядерным синтезом все наоборот. Не будет никаких радиоактивных отходов, а только чистая энергия - топливо выделяют буквально из морской воды. Вместо расщепления запускается процесс соединения легких атомов. Аналогичная реакция происходит в звездах: атомы водорода сталкиваются друг с другом, сливаются и выделяют огромное количество энергии. При искусственном создании этого процесса на земле перед учеными и инженерами стоит задача удержать получившуюся при столкновении плазму в стабильном состоянии. Одним из вариантов создания жизнеспособного термоядерного реактора является устройство "Токамак". Оно удерживает плазму с помощью сильных магнитных полей.

Факт Впервые в мире функциональный "Токамак" создали советские ученые в 1968 году. Сегодня над ней работают ведущие мировые государства.

Старший корреспондент TIME Джастин Уорленд констатировал, что сейчас идет своего рода геополитическая гонка вооружений. В США есть несколько частных компаний, которые пытаются разработать технологию термоядерного синтеза. Китай вкладывает огромные средства в государственные компании, пытаясь создать термоядерный реактор у себя. Такие страны, как Великобритания, тоже вкладывают деньги в развитие термоядерного синтеза. Но это большой риск, однако если он оправдается, то это изменит не только энергетические системы, но мировую экономику, международные отношения и само человеческое общество.

Совершенно иной подход к производству энергии с помощью термоядерного синтеза использует американский стартап Helion Energy. Инженеры компании отказались от общепринятой модели реактора "Токамак" и предложили свой вариант. Они построили специальную камеру, внутри которой производят выстрел плазмой из противоположных концов. При столкновении плазма сжимается в один большой шар, и этот процесс усиливается с помощью мощных магнитных полей. Сжатие повышает температуру и давление, пока не начнется реакция термоядерного синтеза. Одна из сверхзадач, над которой работают в данной сфере, - выход на порог экономической безубыточности, а именно термоядерная реакция должна производить больше энергии, чем требуется для ее поддержания в устойчивом состоянии. Если раньше это считалось практически невозможным, то сегодня ситуация кардинально меняется с использованием искусственного интеллекта.

"Я очень рад, что искусственный интеллект и машинное обучение могут ускорить этот процесс. Мы наблюдаем за этим, начинаем работать. Можем ли мы теперь вместо того, чтобы использовать это для проектирования машины или тестирования, запускать тест, а затем в течение следующих нескольких дней сравнивать результаты тестирования с результатами моделирования и использовать это для планирования следующих тестов, но на самом деле делать это в режиме реального времени, когда оператор может посмотреть, что предсказал искусственный интеллект или машина обучения, а затем использовать это, чтобы понять, что происходит в реальных программах и самих генераторах", - рассказал инженер в области термоядерного синтеза, генеральный директор Helion Energy Дэвид Киртли.

Helion Energy действует по принципу государственного-частного партнерства. Среди ее инвесторов как генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, так и Министерство обороны США. Helion Energy уже заключила первое коммерческое соглашение в области термоядерной энергетики. Она взяла на себя обязательства предоставить 50 МВт для компании Microsoft, начиная с 2028 года. В 2026 году компании, работающие над термоядерным синтезом, привлекли 10 млрд долларов (в 2020 году этот показатель составлял всего 1,5 млрд долларов). Все больше инвесторов начинают верить в технологию, которая приближается к выходу на коммерческий ранок, к тому же термоядерный синтез открывает новую возможность для освоения космоса.

Генеральный директор Tokamak Energy Уоррик Мэтьюз: "У нас есть множество возможностей для развития в сфере двигателей, которые мы сейчас используем - мощные двигатели для аэрокосмической и наземной техники".

Страна, которая первой сможет освоить коммерческое производство электроэнергии с помощью термоядерного синтеза, получит существенное политическое влияние и станет новым глобальным лидером. Она сможет вовлекать в свою орбиту другие государства, которые будут заинтересованы в получении доступа к дешевой энергии и развитию космической отрасли. В то же время страны, чья экономика базируется на экспорте ископаемого топлива (будь то уголь, нефть или газ) окажется в крайне уязвимом положении. Освоение термоядерного синтеза полностью изменит привычный мир. Владелец патентов и технологии будет продавать не просто электростанции, а суверенитет.