В США рассекретили 230 тыс. документов об убийстве Мартина Лютера Кинга

В Соединенных Штатах рассекретили 230 тыс. документов о гибели известного религиозного проповедника и борца за расовое равноправие Мартина Лютера Кинга.

Относительно его убийства давно ходили слухи, что к нему причастно ФБР, теперь остается ждать подтверждений от экспертов.

Комизм истории с публикацией документов придает тот факт, что Трамп шел на выборы, обещая раскрыть секреты, связанные с гибелью президента Кеннеди и организатором скандально известных вечеринок Эпштейном. Теперь Трамп отказывается сделать эти тайны достоянием публики. А документы об убийстве Кинга американцам не интересны и полностью утратили актуальность.