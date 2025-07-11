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В США растет число природных катаклизмов и необычных явлений
Автор:Редакция news.by
В США растет число разрушительных природных катаклизмов. К сожалению, не обходится без жертв.
В результате наводнения в Техасе погибли не менее 120 человек, еще 172 по-прежнему считаются пропавшими без вести. Наиболее пострадавшим стал округ Керр: там погибло не менее 95 человек, в том числе 36 детей. Трамп подписал декларацию о чрезвычайном положении в регионе.
Помимо капризов погоды жители Штатов стали чаще наблюдать необычные природные явления: массивное серое облако в небе над городом Боуи (штат Мэриленд) пользователи соцсетей назвали "жутким, но эффектным".