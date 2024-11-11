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В США сокращают личный состав Сил специальных операций из-за нехватки финансирования
Американским Силам специальных операций пришлось сократить часть личного состава из-за нехватки финансирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны США.
Отмечалось, что данному роду войск оказывают содействие ВВС, ВМС и сухопутные силы, что позволяет сохранять бюджет этого структурного формирования ВС США сравнительно небольшим.
Однако Силам специальных операций все равно пришлось уволить часть разведывательного состава и персонала, который оказывает помощь оперативникам. Также отказались от специалистов по психологическим операциям и гражданским вопросам.
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