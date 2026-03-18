В США цены на топливо достигли максимума с 2023 года

Эскалация конфликта ввергла мир в энергокризис исторических масштабов. Вице-президент США предупредил американцев о трудных неделях из-за роста цен на бензин.

19 марта Вэнс встретится с руководителями нефтяных компаний, сообщает Bloomberg. Он пообещал, что власти США в ближайшее время объявят о мерах по снижению цен на топливо. А они, к слову, достигли своего максимума с 2023 года.

Очередным шагом по смягчению краткосрочных сбоев на нефтяном рынке стала приостановка на 60 дней действия закона Джонса. Такое решение принял Трамп. Отметим, закон предписывает, что любые грузы, следующие между портами США, должны доставляться только на судах американского производства, под национальным флагом и с командой, состоящей из граждан страны.