В США заблокировали TikTok

Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok прекратил работу в США из-за запрета, введенного американскими властями, сообщает ТАСС.

"Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok", - говорится в уведомлении при попытке зайти в приложение. Сервис также не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple. В магазине приложений Google Play сервис доступен для скачивания, однако после установки приложение не работает.

Сервис в оповещении отметил, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал найти решение для восстановления его работы. Ранее республиканец в интервью телеканалу NBC News заявил, что склоняется к изданию указа об отсрочке запрета TikTok на 90 дней сразу после инаугурации 20 января. Приложение прекратило свою работу за час до наступления полуночи на восточном побережье США. При этом на части американских территорий, в том числе Пуэрто-Рико, день вступления запрета в силу уже наступил.