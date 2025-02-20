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В США заявили о снижении числа нелегальных пересечений границы при Трампе на 95 %
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1_52025-02-20T13:20:03.000000Z00
Количество случаев нелегальных пересечений границы США после вступления Трампа в должность президента уменьшилось на 95 %. Об этом сообщил конгрессмен, член Республиканской партии.
В соцсетях Бен Клайн отметил, что это большая победа в деле обеспечения безопасности границ, но работа еще не закончена. Он также добавил, что Республиканская партия выполняет свои предвыборные обещания: на границе с Мексикой действует режим ЧС, а нелегалов депортируют без решения иммиграционного суда.
Для возвращения мигрантов домой задействована военно-транспортная авиация США.