В США заявили о снижении числа нелегальных пересечений границы при Трампе на 95 %

Количество случаев нелегальных пересечений границы США после вступления Трампа в должность президента уменьшилось на 95 %. Об этом сообщил конгрессмен, член Республиканской партии.

В соцсетях Бен Клайн отметил, что это большая победа в деле обеспечения безопасности границ, но работа еще не закончена. Он также добавил, что Республиканская партия выполняет свои предвыборные обещания: на границе с Мексикой действует режим ЧС, а нелегалов депортируют без решения иммиграционного суда.