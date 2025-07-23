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В Стамбуле оцеплена территория дворца Чираган
Автор:Редакция news.by
Территорию дворца Чираган в Стамбуле, где могут пройти переговоры России и Украины 23 июля, оцепили, пишет РИА Новости.
Кроме того, вокруг патрулируют полицейские машины, входят и выходят сотрудники полиции. Набережная также закрыта для входа.
Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19:00 во дворце Чираган, но дата и время все еще уточняются.