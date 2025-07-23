В Стамбуле оцеплена территория дворца Чираган

Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19:00 во дворце Чираган, но дата и время все еще уточняются.