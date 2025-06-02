В Стамбуле состоялся второй раунд прямых российско-украинских переговоров

Фокус внимания мировых СМИ сегодня на Стамбуле. Там состоялся второй раунд прямых российско-украинских переговоров. В этот раз встреча продлилась чуть более часа и шла на русском языке.

Один из итогов - удалось договориться о самом масштабном обмене, в том числе тяжелобольными и ранеными. Также в ходе встречи обсуждался вопрос воссоединения семей. Стороны обменялись документами - видением того, как урегулировать конфликт. Об их подготовке договорились еще в мае.

А непосредственно до старта самих переговоров прошла двусторонняя встреча глав делегаций - Мединского с Умеровым, которая длилась 2,5 часа. И это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров.

Предложения РФ по урегулированию украинского кризиса предполагают проведение выборов в Украине, а затем подписание мирного договора

На берегу Босфора российская и украинская делегации провели второй раунд переговоров в Стамбуле.

К встрече подошли со сложной стороны - это железнодорожные войны и атака дронов в ряде российских регионов. Методы киевского режима не новы. И Зеленского буквально заставили взять на себя ответственность за эти теракты. США открестились: "ничего, мол, не знали".

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Все эти диверсии накануне переговоров, все эти демарши в ходе переговоров, затягивания переговоров, какие-то скандалы с меморандумами и все прочее, что сопровождает ход переговоров с украинской стороны, имеют под собой следующую цель - вывести США с мирного трека, вернуть его в орбиту украинского конфликта, выбить из седла российскую делегацию, сорвать переговоры и тем самым показать американцам, что уйти вам отсюда не удастся".

Тимур Шафир news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b7b8e0a-2894-4778-9f56-2a5e6ef37592/conversions/51452e69-643a-4eed-918e-bb4cacd25dbc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b7b8e0a-2894-4778-9f56-2a5e6ef37592/conversions/51452e69-643a-4eed-918e-bb4cacd25dbc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b7b8e0a-2894-4778-9f56-2a5e6ef37592/conversions/51452e69-643a-4eed-918e-bb4cacd25dbc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b7b8e0a-2894-4778-9f56-2a5e6ef37592/conversions/51452e69-643a-4eed-918e-bb4cacd25dbc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Да и Европа держит Киев в кулаке. Чего стоит то же заявление премьера Стармера: Великобритания переходит в режим готовности к ведению войны.

Олег Матвейчев, депутат Госдумы России, политолог:

"Роль в украинском кризисе у Британии центральная. Напомню, что охрана Зеленского - это британцы. Втянули в эту войну Зеленского, британцы и Джонсон, который, по сути дела, не дал подписать прежние Стамбульские соглашения, иначе все бы закончилось в апреле 22-го года. И сейчас на продолжении войны тоже настаивают британцы, потому что их все устраивает".

Тем не менее, все попытки сорвать переговоры, спровоцировать Россию на реакцию провалились. Делегации были во дворце Чираган вовремя.

Задержались со стартом на один 1 час 50 минут, но оказались-таки за одним столом.

Андрей Кошкин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a15dcfa-e95d-48f0-9bc1-6a0d9d1c9ccc/conversions/7c3aa351-f22c-4889-bba7-fa054f0e22a0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a15dcfa-e95d-48f0-9bc1-6a0d9d1c9ccc/conversions/7c3aa351-f22c-4889-bba7-fa054f0e22a0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a15dcfa-e95d-48f0-9bc1-6a0d9d1c9ccc/conversions/7c3aa351-f22c-4889-bba7-fa054f0e22a0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a15dcfa-e95d-48f0-9bc1-6a0d9d1c9ccc/conversions/7c3aa351-f22c-4889-bba7-fa054f0e22a0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова:

"Мы видим - украинская делегация готовилась к тому, что они будут срывать эти переговоры. Потому и приехали в военной форме, приехали с журналистами, которые должны быстро все заснять, показать по своим внутренним каналам, предложить эту видеопродукцию для других каналов, допустим, европейских государств. И во всем информационном пространстве обвинить Россию и продолжать боевые действия, тем самым выбивая очередные транши на милитаризацию страны, на то, чтобы приобрести вооружение, боевую технику и продолжить мобилизацию среди населения для ведения боевых действий".

Как и в прошлом раунде, под опекой турецкой стороны. Министр иностранных дел Турции отметил позитивные итоги первой встречи в Стамбуле. 16 мая договорились об обмене пленными

"1000 на 1000" и провели его на белорусской территории. Мы обеспечили все условия, бережно отнеслись к людям. И Президент РФ Владимир Путин сразу позвонил нашему Президенту Александру Лукашенко, выразил благодарность. Звонка из Киева, ожидаемо, не последовало.

Переговоры сегодня длились чуть более часа. Итоги подводили в традиционном стамбульском - украинском даже формате: на ногах, а еще и в давке.

Украинцы повторили сценарий 16 мая. Сначала вышли к прессе, отсортировали ее по каким-то своим критериям, наклеили специальные стикеры на бейджи. Под сегрегацию попали все российские СМИ, и мы с ними.

Ну а те СМИ, кто освещает события согласно канонам украинской делегации, смогли услышать главу украинских переговорщиков Рустема Умерова.

Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):

"После вчерашних террористических ударов сегодняшние стамбульские переговоры идут в крайней форме напряженности. И это отслеживают, в первую очередь, конечно же, в США. И Трамп тоже очень внимательно следит. Поэтому легче заменить неудобного, грубо говоря, диктатора на конструктивного прозападного политика американца Томми, чем, грубо говоря, просто превращать мир в ядерную труху, где абсолютно не будет победителей".

Со стороны России было сделано все для комфортной работы прессы. Заранее доводилась информация. Попытались заранее собрать журналистов на подход главы делегации Владимир Мединского во Дворце. Но… организаторы все переиграли. И слова Мединского мы услышали только после того, как украинцы покинули локацию. Глава российских переговорщиков начал с извинения за условия работы с прессой. И обозначил итоги встречи.

Владимир Мединский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fa0bbc5-bf53-4aeb-b25d-3b01d7f82221/conversions/62451d3a-2f2c-4238-ad6a-8b5e7b241c85-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fa0bbc5-bf53-4aeb-b25d-3b01d7f82221/conversions/62451d3a-2f2c-4238-ad6a-8b5e7b241c85-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fa0bbc5-bf53-4aeb-b25d-3b01d7f82221/conversions/62451d3a-2f2c-4238-ad6a-8b5e7b241c85-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fa0bbc5-bf53-4aeb-b25d-3b01d7f82221/conversions/62451d3a-2f2c-4238-ad6a-8b5e7b241c85-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Мединский, глава российской переговорной делегации:

"Мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными по следующей формуле: во-первых, все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменены по принципу "все на всех". Это гуманитарный жест нашей страны. Во-вторых, по такой же формуле "все на всех" будут обменены молодые солдаты в возрасте до 20 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны. Не менее тысячи. Возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются. Далее мы договорились о том, что будут установлены постоянные медицинские комиссии, на основании заключения которых стороны будут, не дожидаясь больших политических решений, формировать списки на обмен тяжело раненными бойцами".

Итак, Россия и Украина подробно обсудили обмены. Это будет на паритетной основе, от 1000 до 1200 человек.

Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы командиры смогли забрать тела своих солдат.

Украинская сторона пыталась спекулировать темой с похищенными детьми. Снова шоу для "сердобольных европейцев". Ответ россиян четкий и по делу: "Нет ни одного похищенного ребенка, есть дети, спасенные нашими солдатами".