В Стамбуле стартовал второй раунд переговоров России и Украины

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В Стамбуле начался второй раунд переговоров делегаций России и Украины, сообщает ТАСС.

Встреча проходит во дворце Чираган, в районе которого были усилены меры безопасности. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - глава Минобороны Рустем Умеров. Возможная продолжительность переговоров пока неизвестна.

На встрече делегации должны будут обсудить проекты меморандумов о прекращении огня. Украина передала свой документ России заранее, также его получили США. По данным агентства Reuters, предложения Киева во многом повторяют ранее озвученные позиции: предусматривается полное прекращение огня минимум на 30 дней, обмен пленными и установление отправной точкой переговоров линии боевого соприкосновения. Российская сторона в свою очередь заявила, что готова представить свой проект уже в Турции.

Агентство AFP со ссылкой на МИД Украины ранее сообщило, что украинская делегация перед переговорами с Россией 2 июня провела в Стамбуле встречу с европейскими чиновниками.