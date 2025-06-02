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В Стамбуле стартовал второй раунд переговоров России и Украины
В Стамбуле начался второй раунд переговоров делегаций России и Украины, сообщает ТАСС.
Встреча проходит во дворце Чираган, в районе которого были усилены меры безопасности. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - глава Минобороны Рустем Умеров. Возможная продолжительность переговоров пока неизвестна.
На встрече делегации должны будут обсудить проекты меморандумов о прекращении огня. Украина передала свой документ России заранее, также его получили США. По данным агентства Reuters, предложения Киева во многом повторяют ранее озвученные позиции: предусматривается полное прекращение огня минимум на 30 дней, обмен пленными и установление отправной точкой переговоров линии боевого соприкосновения. Российская сторона в свою очередь заявила, что готова представить свой проект уже в Турции.
Агентство AFP со ссылкой на МИД Украины ранее сообщило, что украинская делегация перед переговорами с Россией 2 июня провела в Стамбуле встречу с европейскими чиновниками.
Прямые переговоры между Россией и Украиной были возобновлены 16 мая по инициативе российского лидера Владимира Путина после более чем трехлетнего перерыва. Первая встреча проходила во дворце Долмабахче в Стамбуле и длилась около двух часов. Одним из главных результатов этих переговоров стала готовность Москвы и Киева продолжать дальнейший диалог и обменяться видением возможного прекращения огня. Стороны также договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", эта договоренность позднее была исполнена.