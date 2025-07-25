В Стамбуле стартовали переговоры Ирана и государств "евротройки"

В Стамбуле дали старт переговорам между Ираном и странами "евротройки", в которую входят Великобритания, Германия и Франция, пишет БЕЛТА , ссылаясь на агентство Tasnim.

По данным агентства, европейская дипломатическая делегация прибыла в иранское консульство в Стамбуле утром в пятницу, 25 июля, чтобы проконсультироваться с иранской делегацией и провести переговоры. Как сообщает Tasnim, иранскую делегацию возглавляют заместители министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт Раванчи и Казем Гарибабади. На переговорах планируется обсудить вопросы иранской ядерной программы, найти общее решение для урегулирования конфликта, а также затронуть тему снятия санкций.