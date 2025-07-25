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В Стамбуле завершились переговоры между Ираном и тремя европейскими странами
Автор:Виктория Сенкевич
В Стамбуле завершились переговоры между Ираном и "евро-тройкой" (Германия, Великобритания, Франция) на тему ядерной программы Тегерана.
Встреча прошла за закрытыми дверями в здании Генерального консульства Ирана. Консультации продолжались около 3,5 часов. Стороны договорились продолжить консультации по ядерной программе Ирана.
Каковы итоги переговоров, о чем смогли договориться стороны - в репортаже Виктории Сенкевич. Подробности - в видео.