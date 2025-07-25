В Стамбуле завершились переговоры между Ираном и тремя европейскими странами

В Стамбуле завершились переговоры между Ираном и "евро-тройкой" (Германия, Великобритания, Франция) на тему ядерной программы Тегерана.

Встреча прошла за закрытыми дверями в здании Генерального консульства Ирана. Консультации продолжались около 3,5 часов. Стороны договорились продолжить консультации по ядерной программе Ирана.