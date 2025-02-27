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В Стамбуле завершились переговоры России и США

В Стамбуле завершились переговоры делегаций России и США по проблемам работы посольств.

Они проходили в резиденции американского генконсула и длились почти шесть с половиной часов. Обе стороны воздержались от заявлений для прессы.



Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что высокопрофильные команды будут работать над восстановлением дипотношений в рамках более широких переговоров, направленных на разрешение конфликта в Украине.

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По словам главы МИД России Сергея Лаврова, мероприятие решит, насколько страны могут двигаться вперед быстро и эффективно.

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