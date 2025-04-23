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В столице Дагестана произошла перестрелка
В столице Дагестана произошла перестрелкаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e9132f8-fbaf-4e50-a2fa-c8183b16d97f/conversions/f7d67f1e-df65-405c-bcae-a8f0a1a6eda9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e9132f8-fbaf-4e50-a2fa-c8183b16d97f/conversions/f7d67f1e-df65-405c-bcae-a8f0a1a6eda9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e9132f8-fbaf-4e50-a2fa-c8183b16d97f/conversions/f7d67f1e-df65-405c-bcae-a8f0a1a6eda9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e9132f8-fbaf-4e50-a2fa-c8183b16d97f/conversions/f7d67f1e-df65-405c-bcae-a8f0a1a6eda9-xl-___webp_1920.webp 1920w
Перестрелка произошла в Махачкале. На месте происшествия проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
"На пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова произошла перестрелка. Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия", - говорится в сообщении.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в Telegram-канале, что выясняются обстоятельства перестрелки. "По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы сейчас работают", - написал он.