В столице Дагестана произошла перестрелка

Перестрелка произошла в Махачкале. На месте происшествия проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

" На пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова произошла перестрелка. Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия ", - говорится в сообщении.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в Telegram-канале, что выясняются обстоятельства перестрелки. "По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы сейчас работают", - написал он.