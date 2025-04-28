В столице Йемена после ударов Израиля по аэропорту были слышны еще взрывы

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Сильные взрывы слышны в столице Йемена Сане в результате ударов Израиля по международному аэропорту Саны, сообщают РИА Новости со ссылкой на йеменский источник.

"Мощные взрывы сотрясают столицу Йемена Сану после израильских авиаударов по аэропорту Саны", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель израильской армии предупредил в социальной сети Х о необходимости покинуть район расположения аэропорта Саны.

Телеканал Al Yemen сообщил, что международный аэропорт йеменской столицы полностью разрушен, а все гражданские самолеты, находившиеся в аэропорту Саны, уничтожены.

